Poxel annonce la résolution de la procédure d'arbitrage avec Merck Serono

Poxel annonce la résolution de la procédure d'arbitrage avec Merck Serono









Crédit photo © Poxel

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui la résolution de son arbitrage [1] avec Merck Serono.

Le tribunal arbitral a rejeté la majorité des demandes de Merck Serono, confirmant ainsi en grande partie la position de Poxel. En vertu de la décision arbitrale, Poxel paiera un montant d'environ 1,8 million d'euros (hors intérêts et une partie des frais juridiques d'arbitrage) à Merck Serono. La décision du tribunal est définitive, et la procédure est désormais close.

"Nous sommes satisfaits que l'arbitrage soit résolu et que la majeure partie de nos arguments aient été suivis. Le résultat n'affecte en rien notre accord avec Merck Serono et nous restons concentrés sur le développement de notre pipeline de traitements contre les maladies métaboliques", a commenté Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel.

Poxel publiera ses résultats annuels 2020 le 25 mars 2021. Au 31 décembre 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s'élevaient à 40,2 millions d'euros (49,4 millions de dollars).

[1] En 2019, Poxel avait été notifié de l'ouverture d'une procédure d'arbitrage par Merck Serono visant à résoudre la différence d'interprétation de leur contrat concernant la base de calcul des revenus de Poxel devant faire l'objet d'une compensation dans le cadre de l'accord de partenariat avec Roivant Sciences.