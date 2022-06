Poxel annonce l'obtention d'un brevet d'une nouvelle forme solide du PXL065

(Boursier.com) — Poxel annonce aujourd'hui que le Bureau américain des Brevets et des Marques (U.S. Patent and Trademark Office - PTO) a délivré à Poxel le brevet américain no11319313 qui représente un nouveau brevet pour le PXL065, nouveau stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisé par substitution au deutérium. Ce nouveau brevet décrit une forme spécifique du PXL065 aux propriétés uniques. De surcroît, il confère une protection additionnelle au PXL065 jusqu'en 2041, avec une couverture internationale et une extension potentielle de la durée du brevet de 5 ans supplémentaires.

Le Directeur général de Poxel, Thomas Kuhn, a déclaré : "Nous sommes ravis que nos efforts continus afin de renforcer notre portefeuille de brevets aient abouti à l'ajout de ce nouveau brevet clé pour la protection du PXL065. Ce nouveau brevet vient prolonger l'exclusivité du PXL065, et nous avons également procédé aux demandes de dépôts de brevet pour l'étendre mondialement. Nous sommes également impatients de publier les premiers résultats de la phase II de l'étude DESTINY-1 pour le PXL065 dans la NASH, attendus au troisième trimestre".

Acquis en 2018, dans le cadre d'un accord stratégique avec DeuteRx, le PXL065 est le stéréoisomère R de la pioglitazone, sa molécule mère, stabilisé par substitution au deutérium. Il est actuellement évalué dans une étude de phase 2 (DESTINY-1) pour la NASH, dont les résultats sont attendus au troisième trimestre 2022, et sera évalué dans une étude clinique de preuve de concept (POC) de phase IIa dans l'adrénoleucodystrophie (ALD), qui sera lancée dès que possible, sous réserve de l'obtention de financements additionnels.