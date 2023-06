Poxel annonce l'approbation d'un prospectus pour l'admission d'actions nouvelles sur Euronext Paris

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce que l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a approuvé ce jour un prospectus ayant pour objet l'admission d'actions nouvelles de la société déjà émises ou à émettre sur remboursement des obligations remboursables en action (ORA) ou des obligations remboursables en actions ordinaires nouvelles ou existantes (ORANE) de la société, en circulation ou à émettre, par suite des accords de financement conclus avec IRIS, respectivement les 5 août 2022 et 22 mars 2023.

Ce prospectus a été publié pour permettre l'admission sur Euronext Paris des actions nouvelles de la société précitées dès lors que leur nombre excèderait 20% du nombre d'actions ordinaires de la société en circulation à compter de la date de l'émission d'actions nouvelles intervenue lors du premier remboursement en actions d'ORA le 9 août 2022.