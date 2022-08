Poxel annonce des résultats positifs de l'étude de phase II (DESTINY-1) pour le PXL065

(Boursier.com) — Poxel , société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies métaboliques chroniques graves, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui les premiers résultats positifs de DESTINY-1 (étude d'efficacité et de sécurité de l'énantiomère R de la pioglitazone (PXL065) stabilisée par substitution au deutérium dans la NASH), une étude de phase II avec le PXL065 dans le traitement de la NASH.

Le PXL065 est un nouveau stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisé par substitution au deutérium, molécule innovante brevetée, qui présente une activation réduite des récepteurs PPAR?, mais conserve les actions non génomiques de la thiazolidinedione (TZD).

"La pioglitazone a fait la preuve de son efficacité dans la NASH avec, à ce jour, 6 études cliniques chez des patients atteints de NASH ayant mis en évidence des améliorations histologiques manifestes qui se comparent favorablement aux autres molécules orales en développement", a déclaré Stephen Harrison, MD, Président du Summit Clinical Research. "L'étude DESTINY-1 a été conçue pour montrer que le PXL065 pouvait avoir un profil d'efficacité similaire aux produits ciblant l'activation des récepteurs PPAR ? , tout en limitant les effets indésirables comme notamment la prise de poids et les oedèmes. En tant qu'investigateur principal de cette importante étude, je suis très satisfait des données obtenues jusqu'à présent et me réjouis d'examiner prochainement les résultats histologiques".

"Les données obtenues à ce jour étayent notre hypothèse que la stabilisation par le deutérium de l'énantiomère R de la pioglitazone permet d'obtenir un profil pharmacologique différencié, qui réduit l'activation des récepteurs PPAR ? et ainsi les effets ind é sirables associ é s, tout en conservant des éléments d'efficacit é de la pioglitazone", a déclaré Pascale Fouqueray, MD, PhD, Vice-Présidente Exécutive, Développement Clinique et Affaires Réglementaires de Poxel. "Les effets positifs sur la réduction du taux de masse grasse dans le foie, et sur l'un des biomarqueurs reconnus de la fibrogenèse, sont rassurants. Nous sommes impatients de pouvoir analyser prochainement les résultats histologiques de cette étude".

"Ces résultats de phase II dans la NASH sont une étape importante pour Poxel et s'ajoutent à notre historique de succès en matière d'études cliniques. Après analyse des données histologiques de l'étude DESTINY-1, le PXL065 pourrait faire l'objet d'un programme pivot de phase III dans la NASH, pour laquelle il n'existe pas de traitement à ce jour, ce qui représente une opportunité de marché significative", a déclaré Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel. "Les résultats publiés aujourd'hui confirment également l'intérêt de notre plateforme de thiazolidinediones deutérées, qui pourraient être utilisées dans d'autres indications telles que l'ALD. Nous sommes pleinement engagés dans notre objectif d'amélioration de la santé et du bien-être des patients par le développement de traitements innovants pour les maladies métaboliques chroniques graves".