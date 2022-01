Poxel : agenda financier 2022

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Poxel annonce la publication de son agenda financier pour 2022. Sous réserve de modification, les publications se feront aux dates suivantes...

- 16 février 2022 : Trésorerie et chiffres d'affaires du 4e trimestre 2021

- 23 mars 2022 : Résultats annuels 2021

- 17 mai 2022 : Trésorerie et chiffres d'affaires du 1er trimestre 2022

- 30 août 2022 : Trésorerie et chiffres d'affaires du 2e trimestre 2022

- 21 septembre 2022 : Résultats semestriels 2022

- 8 novembre 2022 : Trésorerie et chiffres d'affaires du 3e trimestre 2022

- 15 février 2023 : Trésorerie et chiffres d'affaires du 4e trimestre 2022.