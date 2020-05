Poxel : AG à huis clos

Crédit photo © Poxel

(Boursier.com) — Poxel, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce la publication de l'avis de réunion de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu le 24 juin 2020, à 13 heures. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et conformément à la réglementation adoptée en vue d'endiguer la propagation du virus (article 4 de l'ordonnance 2020-321 en date du 25 mars 2020), le Conseil d'administration de Poxel a décidé que l'assemblée générale se tiendrait à huis clos. En conséquence, les actionnaires sont invités à faire usage des options proposées par Poxel pour participer à l'assemblée générale à distance et à l'avance, en votant par courrier ou en renvoyant leur procuration signée.

L'avis de convocation, la brochure de convocation, le Document d'Enregistrement Universel 2019, ainsi que les documents et informations mentionnés à l'Article R. 225-73-1 du Code de Commerce, seront mis à la disposition des actionnaires sur le site Internet de la Société au moins 21 jours avant l'AG.