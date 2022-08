Poxel : accélère encore !

(Boursier.com) — Poxel est encore recherché ce mardi matin. Dans de gros volumes, le titre qui a finalement encore progressé hier, bondit de 15% à 2,48 euros et aligne une huitième séance consécutive dans le vert. Le groupe a annoncé lundi la signature d'un accord avec IPF visant à restructurer la dette existante et la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec IRIS pour un montant maximum de 6 millions d'euros. Sur la base de ces deux accords, la société biopharmaceutique estime que ses ressources seront suffisantes pour financer ses opérations et ses besoins en matière d'investissements au moins jusqu'en février 2023. Au 30 juin 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 16,1 millions d'euros.

Degroof Petercam ('achat') considère cette stratégie de financement comme nécessaire pour la société compte tenu de sa position de trésorerie. Cependant, elle n'est pas idéale pour les actionnaires actuels, étant donné la nature de l'investisseur et la dilution future attendue. JPM Securities a lui réitéré son avis 'surperformer' et sa cible de 21 euros.