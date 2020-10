Poxel : 41,5 ME de position de trésorerie et équivalents à fin septembre

(Boursier.com) — La société Poxel a annoncé que sa position de trésorerie et équivalents s'élevait à 41,5 millions d'euros (48,6 millions de dollars) au 30 septembre 2020. La trésorerie et les équivalents de trésorerie nets de l'endettement financier (hors impacts IFRS16 et instruments dérivés) s'élevaient à 24,5 millions d'euros au 30 septembre 2020 et à 27,4 millions d'euros au 31 décembre 2019. En octobre 2020, Poxel a reçu un Prêt Garanti par l'Etat français (PGE), de 6,0 millions d'euros, qui n'est pas comptabilisé dans la position de trésorerie au 30 septembre.

Sur le reste de l'année, Poxel prévoit d'autres étapes et événements, " avec notamment la finalisation du design de l'essai clinique de phase IIb du PXL770, des présentations sur le PXL770 et le PXL065 à l'occasion de plusieurs congrès scientifiques, des publications dans des revues médicales ainsi que la publication de données précliniques supplémentaires relatives à nos plateformes AMPK et de molécules de TZD deutérées. Enfin, notre partenaire Metavant poursuit ses échanges avec la FDA au sujet du plan de phase III de l'Imeglimine dans le traitement des patients insuffisants rénaux de stade 3b/4 souffrant de diabète de type 2 ", précise Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel.