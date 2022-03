Pourquoi Warren Buffett mise gros sur cette valeur, dont Carl Icahn ne voulait plus ?

(Boursier.com) — Occidental Petroleum flambe de 9% sur les 57$ à Wall Street, alors que la firme de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, vient encore de se renforcer au capital du groupe ces derniers jours. Berkshire possède désormais une participation de plus de 7 milliards de dollars au capital du groupe énergétique, selon les dernières déclarations. La firme de l'oracle d'Omaha a acquis encore plus de 18 millions de titres Occidental de lundi à mercredi, ce qui porte sa participation à plus de 136 millions d'actions - environ 14,6% du capital d'Occidental Petroleum. Cette montée en puissance de la firme de Buffett est intervenue alors que dans le même temps, l'investisseur activiste de renom Carl Icahn, se délestait.

Qui aura raison ? Il est assez rare de voir s'opposer deux des plus grands investisseurs de la place sur un tel dossier. Néanmoins, il faut bien remarquer que la position d'Icahn remonte à 2019. Depuis, les cours n'ont pas vraiment évolué, mais la firme de l'activiste peut estimer s'en sortir raisonnablement, alors qu'Occidental s'était effondré en bourse sous les 10$ en octobre 2020, avant de remonter dans la zone des 30$, puis des 60$. Buffett semble lui apprécier cette 'petite major', et n'a pas peur du chassé-croisé avec Icahn, d'autant que le baril de brut s'affiche lui à très haut niveau sur les 100$ à New York. Berkshire a construit sa position en quelques semaines seulement, soutenant considérablement les cours, alors même que les investisseurs se ruaient par ailleurs sur le secteur à Wall Street. Icahn, lui, semble adopter une posture plus éthique et durable, après avoir aussi manifesté son intérêt pour la santé des porcs entrant dans les préparations de McDonald's.

Buffett et Icahn s'étaient aussi croisés sur un autre dossier phare, celui d'Apple, qui a depuis grandement profité à Berkshire Hathaway. Ainsi, la firme à la pomme est devenue (en montant) la toute première participation de la firme d'investissement de Buffett, qui détient 5,4% des parts désormais valorisées près de 140 milliards de dollars ! Apple est ainsi en train de devenir, en quelque sorte, le nouveau "Coca-Cola" de Buffett, pour la régularité de sa performance boursière et financière.