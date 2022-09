Pourquoi Ubisoft a souffert cette semaine ?

(Boursier.com) — Ubisoft essuie la déroute de la semaine à Paris avec une chute de près de 18%. L'annonce d'un accord sur la montée au capital de l'éditeur de jeux-vidéo du chinois Tencent est venue doucher les espoirs d'OPA, à court terme du moins.

Le géant chinois a en effet pris une participation de 49,9% au capital de Guillemot Brothers Limited, holding de la famille Guillemot, fondatrice d'Ubisoft en 1986. Tencent est en outre autorisé à porter de 4,5% à 9,99% sa participation en direct dans Ubisoft. Le colosse asiatique ne pourra vendre ses actions Ubisoft avant 5 ans (et au-delà fera bénéficier la famille Guillemot d'un droit de priorité) et ne pourra augmenter sa participation dans Ubisoft au-delà de 9,99% du capital et des droits de vote d'Ubisoft avant 8 ans.

Chez BNP Paribas ('neutre'), on estime que "les frères Guillemot sont les grands gagnants de la transaction", puisqu'ils ont vendu une partie de leur participation avec une prime "généreuse", détiennent toujours la plus grande participation dans Ubisoft et ont reçu un prêt pour refinancer la dette alors que la gouvernance reste inchangée. L'accord limite néanmoins l'aspect spéculatif pour Ubisoft. L'information principale retenue par le marché cette semaine.

Morgan Stanley ('surpondérer') affirme lui que l'accord met en évidence la valeur stratégique d'Ubisoft dans un secteur en consolidation, mais il "gèle" de fait le contrôle de l'entreprise.