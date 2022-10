Pourquoi Twitter s'écroule à Wall Street malgré l'offre d'Elon Musk ?

(Boursier.com) — Twitter dévisse de 10% désormais avant bourse à Wall Street ce vendredi, attendu à 47$, très loin du prix de l'offre d'acquisition d'Elon Musk logé à 54,2$ par action, environ 44 milliards de dollars au total. Des responsables de l'administration Biden discuteraient en effet de la question de savoir si les États-Unis devraient soumettre certaines des entreprises d'Elon Musk à des examens de sécurité nationale, y compris l'accord pour le rachat de Twitter Inc. et le réseau satellite Starlink de SpaceX, selon des personnes proches du dossier citées par l'agence Bloomberg.

Les responsables américains seraient ainsi mal à l'aise face à la récente menace de Musk de cesser de fournir le service satellite Starlink à l'Ukraine (le multimilliardaire a déclaré que cela lui avait coûté 80 millions de dollars jusqu'à présent) et à ce qu'ils considèrent comme sa position de plus en plus favorable à la Russie - à la suite d'une série de tweets qui décrivaient des propositions de paix favorables au président Vladimir Poutine. Les autorités américaines seraient également, selon Bloomberg, préoccupées par son projet de rachat de Twitter avec un groupe d'investisseurs étrangers. Les discussions au sein de l'administration américaine en seraient encore à un stade précoce, ont déclaré à Bloomberg des personnes familières du sujet. Les responsables du gouvernement américain et de la communauté du renseignement évalueraient les outils disponibles, le cas échéant, qui permettraient au gouvernement fédéral d'examiner les entreprises de Musk.

Une possibilité offerte serait d'utiliser la loi régissant le Comité des investissements étrangers aux États-Unis pour mieux examiner les accords et opérations de Musk, ainsi que leurs implications en termes de sécurité nationale. Le CFIUS examine les acquisitions d'entreprises américaines par des acheteurs étrangers. Un examen du CFIUS impliquerait des évaluations par les départements d'État, de la Défense et de la Sécurité intérieure. Un élément de l'accord Twitter de 44 milliards de dollars qui pourrait déclencher un examen du CFIUS est la présence d'investisseurs étrangers dans le consortium de Musk. Le groupe comprend le prince Al-Walid ben Talal d'Arabie saoudite, Binance Holdings Ltd. - une bourse d'actifs numériques fondée et dirigée par un natif chinois - et le fonds souverain du Qatar. Le panel opère à huis clos et confirme rarement lorsqu'il procède à des examens. Le CFIUS détient également le pouvoir d'examiner les accords déjà conclus.

Musk s'est épanché sur Twitter ces dernières semaines pour annoncer des propositions visant à mettre fin à la guerre en Ukraine et menacer de couper le soutien financier à Starlink pour l'Ukraine. Ses tweets et ses commentaires publics auraient, selon Bloomberg, "frustré les responsables aux États-Unis et en Europe". Musk a ensuite renoncé à sa menace d'arrêter de déployer Starlink et a déclaré qu'il continuerait à supporter les coûts du service. Starlink est devenu un outil essentiel pour les communications en Ukraine lors de l'invasion russe. Musk a fourni le service gratuitement, mais a déclaré que SpaceX perdait 20 millions de dollars par mois en le fournissant à l'Ukraine et qu'il ne pouvait pas être responsable de ce coût indéfiniment.

Twitter pourrait par ailleurs subir une sévère cure d'amincissement en cas de rachat par Musk. Le Washington Post a rapporté ainsi que le milliardaire avait pour intention de réduire le personnel de Twitter de 75% en quelques mois. Bloomberg News a confirmé que les investisseurs potentiels avaient été informés du plan de réduction d'effectifs, ainsi que d'un effort pour doubler les revenus en trois ans.