Pourquoi Tesla déçoit, malgré ses records

(Boursier.com) — Tesla a dévoilé hier soir des livraisons et une production au plus haut historique pour son quatrième trimestre, mais a raté le consensus de Wall Street en termes de livraisons, ce qui fait désordre, alors même que le groupe d'Elon Musk avait consenti des baisses de prix de dernière minute. Le ralentissement de la demande et les problèmes logistiques ont pesé.

Au quatrième trimestre, le groupe a produit plus de 439 000 véhicules et livré plus de 405 000 véhicules. En 2022, les livraisons de véhicules ont augmenté de 40% en glissement annuel pour atteindre 1,31 million, tandis que la production a augmenté de 47% en glissement annuel pour atteindre 1,37 million. "Nous avons poursuivi notre transition vers un mélange régional plus homogène de constructions de véhicules, ce qui a de nouveau entraîné une nouvelle augmentation du nombre de voitures en transit à la fin du trimestre", nuance le groupe, dont les chiffres ressortent trop courts en comparaison du consensus.

Dans le détail, la production du quatrième trimestre comprend 419 088 Model 3 et Y, contre 20 613 Model S et X. Les livraisons trimestrielles incluent 388 131 Model 3 et Y, ainsi que 17 147 Model S et X. Sur l'année, le groupe a produit 1 298 434 Model 3 et Y et 71 177 Model S et X. Les livraisons annuelles comprennent 1 247 146 Model 3 et Y, ainsi que 66 705 Model S et X.

Les estimations d'analystes concernant les livraisons trimestrielles de Tesla, qui n'ont cessé de baisser ces dernières semaines, étaient de l'ordre de 421 000 selon le consensus Bloomberg. En revanche, la production trimestrielle, proche des 440 000 unités, dépasse les anticipations de marché (438 800 de consensus Bloomberg).

"Merci à tous nos clients, employés, fournisseurs, actionnaires et sympathisants qui nous ont aidés à réaliser une excellente année 2022 à la lumière des défis importants liés au COVID et à la chaîne d'approvisionnement tout au long de l'année", ajoute Tesla, qui annoncera ses résultats financiers du quatrième trimestre fiscal et de l'exercice après la clôture de Wall Street le 25 janvier. Tesla, dont le cours de bourse a perdu deux tiers de sa valeur l'an dernier, sa pire année depuis l'introduction en bourse de 2010, tiendra par ailleurs le 1er mars une réunion d'investisseurs, avec peut-être quelques nouveautés intéressantes, alors que Musk avait fait allusion en octobre à un véhicule de nouvelle génération moins cher et plus petit que le Model 3.

Daniel Ives, spécialiste du dossier chez Wedbush Securities, juge ces chiffres de livraisons décevants. "Les bulls ne seront pas contents", résume le spécialiste, cité par Reuters. Les analystes évoquent plus généralement la faiblesse de la demande sur le premier marché automobile mondial, la Chine, ainsi que la concurrence des constructeurs automobiles traditionnels et des startups telles que Rivian Automotive et Lucid Group. Notons aussi l'excellente performance du Chinois BYD en décembre, avec un doublement des ventes unitaires à plus de 235 000 unités, un record. Un autre Chinois, Nio, a affiché un record de ventes en décembre, montrant tout de même la résilience du marché de l'automobile électrique.

Tesla prévoit d'exécuter un calendrier de production réduit en janvier dans son usine de Shanghai, prolongeant la production réduite commencée en décembre, selon un rapport de Reuters, basé sur l'examen d'un calendrier interne.