Pourquoi Snapchat s'écroule (encore) à Wall Street

(Boursier.com) — Snap Inc s'effondre de plus de 19% à Wall Street vers les 10$. Décidément, les publications trimestrielles de la maison-mère de Snapchat ne sont pas de tout repos. Le groupe a affiché hier des pertes pour son deuxième trimestre, et livré par ailleurs de maigres prévisions sur le troisième trimestre fiscal. La compétition avec les leaders américains de la "tech" dans la publicité en ligne s'avère donc toujours aussi difficile. Pour le deuxième trimestre clos fin juin, les revenus du groupe ont été de 1,07 milliard de dollars, à comparer à un consensus de 1,05 milliard et un niveau de 1,11 milliard un an plus tôt. Le groupe californien de Santa Monica ne voit pas de réelle amélioration au troisième trimestre, puisque ses ventes sont attendues entre 1,07 et 1,13 milliard de dollars sur la période, contre 1,13 milliard de consensus. Snap table sur 405 à 406 millions d'utilisateurs actifs quotidiens sur le troisième trimestre, ce qui ressort aussi un peu court en comparaison des estimations de brokers.

La perte nette trimestrielle demeure conséquente à 377 millions de dollars, contre 422 millions de dollars sur le trimestre antérieur. Le groupe met en avant sa génération de cash flow opérationnel, de 250 millions de dollars sur douze mois. Le free cash flow sur douze mois se monte à 81 millions de dollars. Néanmoins, l'Ebitda ajusté trimestriel est dans le rouge de 38 millions de dollars, et ce même cash flow opérationnel est négatif de 82 millions de dollars sur le trimestre clos, pour un free cash flow rouge de 119 millions de dollars. Pour le troisième trimestre, l'Ebitda ajusté est attendu négatif de 50 à 100 millions de dollars, alors que le groupe poursuit ses investissements pour améliorer la performance de sa plateforme publicitaire, permettre un engagement plus "profond" et apporter des expériences produit innovantes à sa communauté. Le groupe dit calibrer précautionneusement ses investissements opérationnels pour se concentrer sur les éléments les plus susceptibles "d'accélérer la croissance" - expression qui n'a aucun sens puisque le chiffre d'affaires vient de reculer de 4% sur le trimestre et 5% sur six mois. En bref, les marchés peinent toujours à trouver le moindre élément positif dans les annonces de Snap...