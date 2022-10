Pourquoi Schneider Electric recule malgré un solide trimestre ?

(Boursier.com) — Schneider Electric cède 4% à 127,2 euros malgré un point trimestriel robuste. Le groupe industriel a enregistré une croissance organique de 12,1% au troisième trimestre, contre 9,7% de consensus, avec un chiffre d'affaires total de 8,8 milliards d'euros. Après avoir rehaussé ses objectifs 2022 cet été, le management a confirmé viser une croissance organique du chiffre d'affaires entre 9% et 11% et une croissance organique de l'EBITA ajusté comprise entre +11% et +15%. Mais certains investisseurs espéraient que la guidance soit à nouveau relevée.

"Malgré un environnement économique incertain, la demande pour nos produits et solutions reste forte, bien que plus modérée dans les segments liés aux consommateurs, conformément à nos attentes. Nous observons partout une forte demande pour la numérisation et l'électrification. A noter, une dynamique soutenue dans nos activités liées à la transition énergétique dans les économies matures, ainsi qu'un regain d'intérêt dans les économies liées aux matières premières qui soutiennent les segments de fin de cycle où nous sommes présents. Nous confirmons notre objectif pour 2022", a déclaré Jean-Pascal Tricoire, PDG de Thalès.

Jefferies ('conserver') affirme que le maintien des prévisions pour l'exercice pourrait décevoir les attentes accrues des acheteurs après une croissance organique de 10,8% sur 9 mois. Il ajoute que des analystes auraient pu espérer au moins quelques commentaires sur la guidance de croissance tels que "dans l'extrémité supérieure des prévisions". Il souligne néanmoins la forte demande constatée au 3e trimestre. RBC ('performance sectorielle') parle de bons résultats dans l'ensemble avec de fortes ventes. Il note que les attentes du consensus en matière de revenus et d'Ebita pourraient augmenter d'un faible montant à un chiffre étant donné qu'il se situe dans le bas de la fourchette.

Oddo BHF estime pour sa part que le consensus pourrait être revu à la hausse de l'ordre de 2%. La conférence téléphonique sera l'occasion d'évoquer l'activité en ce début du T4, mais aussi la façon dont le groupe aborde l'inflation pour 2023, ainsi que faire un point sur Aveva. Le positionnement du groupe sur les thématiques d'électrification et d'efficacité énergétique est un des plus attractifs du secteur, ajoute le broker, à 'surperformer' sur le titre.