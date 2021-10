Pourquoi PayPal a abandonné le rachat de Pinterest ?

(Boursier.com) — Des personnes proches du dossier ont déclaré au Wall Street Journal que le conseil d'administration et la direction de PayPal ont déterminé avant-hier que le déclin du cours de l'action PayPal depuis les rumeurs d'un éventuel accord, ainsi que d'autres éléments non spécifiés qui avaient été soulevés lors des discussions préliminaires, rendaient peu probable que les parties puissent parvenir à un accord. Les sources ont précisé au WSJ que PayPal pensait que Pinterest lui donnerait une chance unique de dialoguer avec les consommateurs plus tôt dans le processus d'achat. L'article note que PayPal n'a pas été en mesure de divulguer publiquement son raisonnement, car aucun accord n'a été conclu...