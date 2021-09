Pourquoi Patrick Drahi veut-il racheter Eutelsat ?

(Boursier.com) — Eutelsat est à l'honneur ce matin en Bourse avec un titre qui flambe de 15% à 11,9 euros. L'opérateur de satellites a repoussé une "proposition non sollicitée, préliminaire et non contraignante de Patrick Drahi concernant une transaction potentielle sur l'ensemble du capital social de la société" à hauteur de 12,1 euros par action, tout dividende attaché. Selon les informations publiées hier par les 'Echos', Eutelsat juge l'offre insuffisante mais laisse une voie ouverte. L'Etat, qui détient directement et indirectement environ 27% du capital d'Eutelsat, n'aurait également pas mis son veto à une telle opération.

Reste désormais à comprendre la logique d'une telle opération. Ce qui, à première vue, ne paraît pas évident. Roshan Ranjit, analyste à la Deutsche Bank (à l'achat' sur ETL), estime par exemple que la justification potentielle de la transaction est "limitée", tout en soulignant que l'un des angles pourrait être la valeur stratégique de la capacité à fournir des services de haut débit par satellite en Europe. Selon lui, le deal soutient également le fait que "les valorisations des satellites ne reflètent pas pleinement la valeur de l'infrastructure et de la connectivité".

Jefferies ('achat') se montre encore plus tranchant : il est "impossible de dire avec conviction pourquoi Eutelsat serait intéressant" pour Drahi à l'heure actuelle. Aucune raison potentielle n'apparaît convaincante- la valeur des télécoms, l'historique en matière d'investissement, l'alignement avec les actifs français de Drahi - et l'offre "semble aussi incongrue que son offre réussie pour la maison de vente aux enchères Sotheby's en 2019", écrit l'analyste.

Pour Citi ('achat'), l'action Eutelsat a été considérée comme "assez bon marché" pendant un certain temps, mais les révisions continues du consensus sur les revenus ont finalement conduit de nombreux investisseurs à la considérer comme un une 'value trap' ("piège de valeur"). Le courtier note par ailleurs qu'Eutelsat a été un fervent partisan de la consolidation dans l'industrie des satellites en raison de la concurrence croissante sur le marché. Or, ce dernier développement, ainsi que l'absence d'action autour d'un rapprochement supposé entre SES et Eutelsat, semble indiquer que les fusions et acquisitions dans l'industrie prennent une autre voie que la consolidation.