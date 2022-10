Pourquoi Orpea s'effondre pour sa reprise de cotation ?

(Boursier.com) — Orpea décroche de 40,3% à 8,8 euros dans un énorme volume en début de séance, alors que le titre était suspendu en bourse depuis lundi matin à la demande de l'Autorité des marchés financiers (AMF). La situation se complique encore pour le groupe, qui annonce l'ouverture d'une procédure amiable de conciliation au bénéfice d'Orpea SA, visant à la renégociation de sa dette avec ses créanciers financiers. Le groupe anticipe des dépréciations d'actifs au 31 décembre 2022 liées à la revue stratégique en cours et estimées, à date, entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros avant imposition. Orpea donne par ailleurs rendez-vous le 15 novembre pour la présentation du plan de transformation. Avant cela, le chiffre d'affaires du troisième trimestre sera annoncé le 8 novembre après la clôture du marché.

L'environnement économique inflationniste et les conséquences de la revue stratégique et financière en cours de finalisation menée par la nouvelle direction depuis les dernières publications, conduisent donc Orpea à devoir renégocier sa dette y compris les covenants contenus dans de nombreuses lignes de financement, "qui risquent de ne pas être respectés en l'état au 31 décembre 2022". De plus, "le contexte actuel affecte la performance opérationnelle et le programme de cessions d'actifs tel qu'envisagé dans le plan de financement agréé avec les principaux partenaires bancaires en mai dernier et visant à assurer la liquidité du groupe". Le montant de la dette brute due au 31 décembre 2023 (tel que calculé au 30 juin 2022, pro forma des tirages effectués au 27 septembre 2022) est de 2,439 milliards d'euros. Orpea a par conséquent obtenu hier l'ouverture d'une procédure amiable de conciliation auprès du Président du Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre. Cette procédure a pour objectif de permettre à Orpea d'engager avec ses créanciers financiers des discussions relatives à la restructuration de sa dette financière, à l'obtention de nouveaux moyens financiers et à l'ajustement de ses covenants, dans un cadre stable et juridiquement sécurisé.

La procédure de conciliation concerne uniquement la dette financière de l'entité juridique Orpea et n'impliquera pas les créanciers opérationnels (comme par exemple les fournisseurs). "Elle n'aura aucune incidence sur les opérations, les salariés, les patients, les résidents et leur famille", ajoute le groupe. Cette nouvelle étape, qui a reçu le soutien unanime du Conseil d'administration, est "une condition indispensable à la mise en oeuvre du plan de transformation" qui sera présenté le 15 novembre.

"Nous avons pris de nombreuses décisions visant à restaurer les bonnes pratiques dans l'entreprise, dans le respect d'une 'tolérance zéro'. Ceci nous a déjà conduit à nous séparer des dirigeants et salariés ayant eu des comportements contraires à l'éthique, à mettre en oeuvre des mesures de contrôle renforcées et à engager une démarche active de transparence, notamment financière, afin de donner une image précise et sincère de la situation d'Orpea", indique Laurent Guillot, directeur général du groupe. "Les malversations et les manquements éthiques, conjugués au développement immobilier et international excessif engagé par les précédents dirigeants ont fortement affecté la situation financière d'Orpea. L'ensemble des éléments se rapportant à ces agissements ont été et continueront à être portés, à la connaissance du Procureur de la République, en complément de la plainte déjà déposée par la Société en avril 2022, et le moment venu de façon nominative. Afin de garantir la mise en oeuvre du plan de transformation que je présenterai le 15 novembre prochain, dans un contexte macroéconomique dégradé qui a impacté la performance opérationnelle ainsi que le programme de cession d'actifs, et au regard du risque de dépréciations sur certains actifs, j'ai demandé l'ouverture d'une procédure amiable de conciliation concernant Orpea SA. Cette procédure nous permet d'encadrer au mieux les discussions avec nos créanciers financiers dans le cadre d'une restructuration de notre endettement financier et de l'obtention de nouveaux moyens financiers, tout en assurant le fonctionnement normal de l'entreprise".

Orpea doit amender les covenants R1 et R2 contenus dans de nombreuses lignes de financement du groupe (représentant, ensemble et à date, un encours de 3,3 milliards d'euros). S'agissant du ratio R1, la tendance baissière de la performance financière des activités observée au 1er semestre 2022 se prolonge au second semestre notamment du fait de l'augmentation significative des coûts d'achats, particulièrement marquée sur l'énergie et les denrées alimentaires. Concernant le ratio R2, les nouveaux plans d'affaires réalisés par les équipes opérationnelles au niveau de chaque établissement dans le cadre de la revue stratégique conduisent, à date et sur la base de travaux internes non audités, à anticiper des dépréciations significatives de certains actifs inscrits au bilan de la Société avec une baisse comprise entre 0,8 et 1,0 milliard d'euros avant impôts de la valeur réévaluée du patrimoine immobilier faisant l'objet d'une expertise annuelle indépendante et estimée au 31 décembre 2021 à 5,8 milliards d'euros (le total du patrimoine immobilier communiqué, incluant la partie non réévaluée par des experts indépendants, s'élevait à la même date à 8,1 milliards d'euros); entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros avant impôts de la valeur des actifs incorporels correspondant aux goodwills et autorisations qui représentaient au bilan 4,7 milliards d'euros au 31 décembre 2021. Ces chiffres ne sont pas audités et seront revus par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur audit des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

De plus, dans le cadre de l'établissement de ses comptes au 31 décembre 2022, la Société pourrait être amenée à constater des dépréciations complémentaires. Ces dernières pourraient résulter de l'évolution de certains paramètres de calcul non considérés à date dans l'approche retenue pour la valorisation des actifs immobiliers et incorporels. A titre indicatif, une augmentation de 0,25% du taux de rendement des actifs immobiliers entrainerait une diminution d'environ 240 ME de la valeur des actifs immobiliers réévalués par les experts indépendants. Ces dépréciations complémentaires pourraient aussi résulter de travaux à venir que la Société mènera sur la partie non expertisée des actifs immobiliers détenus, ainsi que sur la valeur de créances financières relatives à des partenariats, et ce en fonction de l'évolution des négociations engagées en vue de leur dénouement. Pour rappel, le montant de ces créances financières était au 30 juin 2022 de 697 ME.

"Le non-respect des covenants R1 et R2 pourrait avoir pour conséquence une accélération du remboursement des lignes de financement concernées", ajoute Orpea.

Le plan de financement, agréé avec les principaux partenaires bancaires en mai dernier et formalisé en juin 2022 par l'homologation d'un protocole de conciliation, prévoyait la réalisation de cessions immobilières. Une première opération portant sur des actifs aux Pays-Bas a été annoncée au mois de juillet 2022 pour un montant de 126 ME et a donné lieu à un encaissement de 94 ME au mois de septembre. "Toutefois, le contexte récent et l'attentisme qu'il induit sur le marché des transactions immobilières compromettent la poursuite de ce programme de cessions d'actifs dans les délais impartis et impactent nécessairement les conditions de liquidité de tels actifs", explique le groupe.

Orpea a donc obtenu hier l'ouverture, par le Président du Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre, d'une procédure amiable de conciliation. Cette procédure de prévention a pour objectif d'aboutir, sous l'égide d'un conciliateur, à des solutions amiables avec les principaux créanciers financiers d'Orpea, "afin de parvenir à une structure financière soutenable en réduisant drastiquement son endettement et en sécurisant les liquidités nécessaires à la poursuite de son activité". A ce stade, les possibilités envisagées incluent notamment la conversion en capital de la dette non sécurisée, qui représente 4,3 milliards d'euros, l'amendement des covenants financiers R1 et R2 contenus dans de multiples contrats de financement du groupe non affectés par la capitalisation de la dette et certaines modifications de la dette sécurisée existante pour faciliter l'injection de nouvelles sources de financements, notamment sous forme de nouvelle dette sécurisée sur des actifs libres du groupe et d'augmentation de capital. Les créanciers détenteurs de dette financière non sécurisée de la société "sont invités à s'organiser pour faciliter la conduite des discussions à venir". La conciliatrice désignée, Maitre Hélène Bourbouloux (FHB), invite ainsi ces créanciers financiers à se manifester. Il leur sera notamment demandé de signer un engagement de confidentialité et de transmettre à cette occasion une preuve de détention de dette en vue de leur participation à une réunion prévue le 15 novembre...