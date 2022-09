Pourquoi Euroapi prend encore plus de 4% ?

(Boursier.com) — Euroapi signe l'une des hausses du jour à Paris avec un gain de plus de 4% à 17,5 euros. Introduit en Bourse en mai au prix de 12 euros, le spécialiste des principes actifs pharmaceutiques pour le compte des industriels de la santé bénéficie ce mardi du soutien de la Deutsche Bank qui a revalorisé le titre de 20 à 22 euros tout en confirmant son conseil à l''achat'.

À la suite de résultats semestriels meilleurs que prévu, le dossier d'investissement est monté encore d'un cran dans la liste de préférences de la banque car il offre plusieurs caractéristiques qui devraient le rendre très attrayant pour les investisseurs.

Premièrement, le modèle économique et ses marchés finaux sont restés robustes, malgré un environnement macroéconomique difficile. La demande des clients est restée forte, en particulier de la part des clients extérieurs à Sanofi et pour l'offre CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization), qui a connu une augmentation significative des contrats remportés. Enfin, la marge d'EBITDA ajusté a également surpris positivement, ressortant supérieure à l'objectif annuel d'environ 14%, illustrant le bon pouvoir de fixation des prix de l'entreprise.