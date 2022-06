Pour Elon Musk, une récession est inévitable

(Boursier.com) — Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, a donc échangé avec le rédacteur en chef de Bloomberg News, John Micklethwait, lors du Forum économique du Qatar. Selon le multimilliardaire, il reste encore quelques "questions non résolues" concernant l'acquisition prévue de Twitter. "Il y a la question de savoir si la partie dette du financement sera réunie et ensuite de savoir si les actionnaires voteront en faveur du deal", a déclaré Musk, qui veut aussi évaluer au mieux l'ampleur du phénomène des 'bots' et faux comptes sur la plateforme.

Musk s'est aussi exprimé au sujet de l'économie, et n'a pas fait dans la nuance. Selon lui, une récession aux États-Unis "est inévitable à un moment donné". "Quant à savoir s'il y a une récession à court terme, c'est plus probable qu'improbable", a ajouté l'homme d'affaires. Rappelons que le président Joe Biden et la Secrétaire au Trésor Janet Yellen ont quant à eux estimé ces derniers jours qu'une récession n'était au contraire "pas inévitable"...

L'homme le plus riche du monde a aussi fourni quelques éléments nouveaux concernant les suppressions d'emplois chez Tesla : "Tesla réduira ses effectifs salariés d'environ 10% au cours des trois prochains mois environ. Nous prévoyons d'augmenter notre effectif horaire. Nous avons grandi très vite du côté des salariés, un peu trop vite dans certains domaines", a constaté Musk, selon lequel ces coupes représentent 3,5% de l'effectif total du constructeur.

Les contraintes d'approvisionnement sont le plus grand frein à la croissance de Tesla, plutôt que la concurrence des constructeurs automobiles rivaux, a estimé aussi Musk : "Nos contraintes sont bien plus dans les matières premières et la capacité d'augmenter la production".

Enfin, interrogé sur son éventuel soutien à Donald Trump lors de la prochaine élection présidentielle américaine, Musk s'est dit "indécis à ce stade"...