Poulaillon : relative stabilité des ventes sur le semestre

(Boursier.com) — Poulaillon, Groupe familial de boulangerie et de restauration rapide, propriétaire et distributeur des eaux minérales de Velleminfroy, enregistre un chiffre d'affaires de 40,66 millions d'euros au 1er semestre 2019-2020, soit sur la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 (40,73 ME un an plus tôt).

Quel impact de la crise sanitaire ?

Compte-tenu des mesures gouvernementales prises pour endiguer la propagation du coronavirus sur le territoire français, notamment celles relatives au confinement et aux restrictions d'activité, le Groupe Poulaillon, a immédiatement pris les dispositions d'adaptation à cette crise, ceci dans le cadre de la continuité de l'exploitation.

Cependant, l'impact négatif sur le chiffre d'affaires du Groupe, pour le seul mois de mars, équivaut à -47,5% de chiffre d'affaires pour le réseau de points de vente et -37% pour la vente auprès de la GMS et des professionnels. Sur la même période, Poulaillon constate une baisse de -36,9% du chiffre d'affaires du Pôle eau minérale, ce qui correspond d'une part à la baisse de consommation des activités de restauration et d'autre part, à l'arrêt temporaire de l'approvisionnement des réseaux de distribution.

Dans le cadre de la sécurisation opérationnelle et financière du Groupe, Poulaillon a eu recours aux dispositifs mis en place par l'Etat.

Différents scénarios de redéploiement d'activité, tant sur le réseau de magasins que les sites de production, ont été étudiés et validés, dans l'attente des prochaines annonces gouvernementales.