Poulaillon : progression à deux chiffres des résultats

(Boursier.com) — Pour l'exercice clos au 30 septembre 2019, le groupe Poulaillon a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 81,4 millions d'euros en progression de 11% par rapport à l'exercice clos le 30 septembre 2018. Au total, le groupe compte 47 points de vente en propre et 6 en franchise au 30 septembre 2019. Le résultat d'exploitation de l'activité Boulangerie (BtoB et BtoC) est en progression de 21,6% à 4,84 ME au 30 septembre 2019. La perte d'exploitation de l'activité Eau Minérale est de 1,58 ME à comparer à une perte d'exploitation de 1,33 ME sur l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation s'élève à +3,26 ME au 30 septembre 2019 à comparer à +2,65 ME au 30 septembre 2018 (+23,2%). Le résultat courant avant impôt progresse de +32,9% à 2,645 ME au 30 septembre 2019. Le résultat net de l'ensemble consolidé avant amortissement des survaleurs s'élève à 2,15 ME (+5%).

Le résultat net de l'ensemble consolidé après amortissement des survaleurs atteint 1,57 ME (+7%). Le résultat net part du groupe atteint 1,61 ME (+10%).

Les capitaux propres ressortent à 24,3 ME à fin septembre 2019. La dette financière s'élève à 28,36 ME. La structure financière présente un ratio d'endettement net de 102,6%, contre 103,2% à fin septembre 2018.

L'Assemblée générale des actionnaires se tiendra le 26 mars 2020. Le Conseil d'administration envisage de proposer aux actionnaires la distribution d'un dividende au titre des résultats de l'exercice clos au 30 septembre 2019.