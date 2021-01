Poulaillon préfère opter pour l'optimisme

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Poulaillon au 1er trimestre s'élève à 17,07 millions d'euros (23,74 ME un an plus tôt). L'altération du flux de clientèle et la conjonction de 3 décisions des autorités que sont la fermeture des salles de restaurant et des terrasses, l'interdiction de circulation des populations et l'obligation de télétravail sont à apprécier sans dissociation, l'activité ne pouvant de ce fait plus être exercée normalement.

Perspectives

Malgré les "stop and go" imposés par les contraintes de la crise sanitaire, le Groupe a montré qu'il a su s'adapter en faisant preuve d'agilité, de flexibilité et d'innovation. La reprise du chiffre d'affaires est toujours progressive dans un secteur qui reste incontournable. Le Groupe Poulaillon a confiance en l'avenir et reste résolument optimiste quant à la remontée en puissance de ses activités