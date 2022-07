Poulaillon : pas de perspective chiffrée pour l'exercice en cours

(Boursier.com) — Sur le 1er semestre clos le 31 mars 2022, le Groupe Poulaillon a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 42,45 ME en nette amélioration à + 30,5% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent, confirmant ainsi la force du concept Poulaillon qui parvient à maintenir et dépasser son activité pré-crise sanitaire. Il est rappelé que le chiffre d'affaires semestriel consolidé s'élevait à 40,96 ME au 31 mars 2020 (40,73 ME au 31 mars 2019).

La marge brute sur consommation de matières et marchandises s'élève à 31,05 ME au 31 mars 2022 (23,88 ME sur le 1er semestre 2021), et présente une progression équivalente à celle du chiffre d'affaires.

La marge brute s'établit à 73,1% des ventes à fin de période (73,4 % au 31 mars 2021). Malgré la hausse drastique des coûts des matières premières depuis la fin de l'année 2021, le Groupe a su préserver ses marges.

Le résultat d'exploitation consolidé avant amortissement des survaleurs est positif à 968 kE (988 kE au 31 mars 2021).

Le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 271 kE (1,19 ME au 31 mars 2021). Le résultat net part du Groupe après amortissement des survaleurs atteint 296 kE (1,16 ME au 31 mars 2021).

La trésorerie active progresse de +1 ME et s'élève à 13,31 ME au 31 mars 2022 (12,32 ME sur l'exercice précédent). L'endettement net s'améliore de 529 kE : le ratio d'endettement évolue ainsi positivement de 113,9% au 30 septembre 2021 à 110% au 31 mars 2022.

Perspectives

Porté par une dynamique de reprise d'activité le Groupe poursuit les actions nécessaires à la reconstitution de la progression du chiffre d'affaires. Il continue son développement tant en France qu'à l'export.

Poulaillon n'émet aucune perspective chiffrée pour l'exercice en cours, et garde une attitude offensive pour suivre les opportunités de marché qui s'offrent à lui.