Poulaillon pas de perspective chiffrée pour l'exercice

(Boursier.com) — Le Groupe Poulaillon poursuit sa belle progression d'activité initiée sur l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires consolidé réalisé au 30 septembre 2023 s'élève à 107,74 millions d'euros (88,63 ME sur l'exercice précédent), en hausse de +21,6% sur un an et +60,6% sur deux ans.

La marge brute sur consommation de matières et marchandises (qui correspond au chiffre d'affaires neutralisé des achats de matières premières et de marchandises) s'élève à 73,26 ME au 30 septembre 2023, et représente 68,0% du chiffre d'affaires. Sur l'exercice précédent cette marge représentait 69,7% de l'activité pour un montant de 61,76 ME.

Les conséquences du conflit Russo-Ukrainien sur l'inflation et la flambée des prix des matières premières continuent d'impacter le Groupe. L'augmentation des prix de vente a permis de limiter la compression de la marge au plus fort de la montée des prix au printemps 2022. Le Groupe a augmenté sa marge de 1,5 points par rapport au second semestre de l'exercice clos au 30 septembre 2022 mais reste éloigné des standards connus jusqu'alors. Toutefois, la limitation de la hausse des prix de vente par rapport aux concurrents a sans aucun doute contribué au fort développement de l'activité sur la période et donc de la

marge globale.

Le résultat d'exploitation consolidé avant amortissement des survaleurs est positif à 5,03 ME (1,64 ME au 30 septembre 2022). Après prise en compte des amortissements des survaleurs le résultat d'exploitation consolidé ressort à 4,48 ME (1,09 ME sur l'exercice précédent). L'impact positif de l'entrée de périmètre de la société France Et Paul sur le résultat d'exploitation se chiffre à 1,38 ME. L'amélioration du résultat d'exploitation estimée pour les exercices futurs, compte tenu de la propriété du site de Wittelsheim sera de l'ordre de 1,06 ME annuel.

La charge d'impôt sur les résultats impacte négativement le résultat consolidé de -1,19 ME au 30 septembre 2023 à comparer à -114 kE au 30 septembre 2022.

Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort positif à 4,23 ME pour un résultat net part du Groupe de 4,19 ME après prise en compte du résultat des minoritaires (respectivement 1,064 ME et 1,061 ME sur l'exercice précédent)

L'EBE est en nette progression de 46,8% et dépasse la barre symbolique des 10 ME. Il s'établit à 10,93 ME.

Les capitaux propres totaux s'élèvent à 26,78 ME à la clôture de l'exercice clos au 30 septembre 2023 (22,56 ME sur l'exercice précédent). Les dettes financières diminuent de 642 kE passant à 32,67 ME à la clôture de l'exercice. L'intégration de la société France Et Paul vient augmenter l'endettement net du Groupe de 5,09 ME en contrepartie d'une valorisation de l'actif immobilisé de 6,33 ME. A périmètre constant le ratio d'endettement aurait été de 83,6% au lieu de 95,7% à la clôture de l'exercice.

Perspectives

Le Groupe est porté par une dynamique de développement d'activité tant en France qu'à l'export, sur tous les Pôles d'activités.

Le Groupe n'émet aucune perspective chiffrée pour l'exercice en cours.