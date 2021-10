Poulaillon : confiant en un retour rapide des niveaux de rentabilité

(Boursier.com) — Les effets négatifs de la crise sanitaire s'estompent peu à peu comme en témoigne la remontée en puissance de l'activité du Groupe Poulaillon, notamment sur le 4è trimestre de l'exercice 2021. Toutes les mesures mises en place par le groupe depuis le mois de mars 2020 ont été maintenues, et notamment le plan de prévention sanitaire visant à protéger la santé des clients et des collaborateurs du Groupe.

Les lignes de production des différents sites montent en puissance et ont retrouvé un rythme normal d'activité. Avec plus de 150 personnes recrutées depuis le mois de juillet, le Groupe a reconstitué ses effectifs d'avant COVID.

Ainsi, le chiffre d'affaires consolidé de Poulaillon sur l'exercice 2020-2021 monte de +0,3%, à 67 millions d'euros.

Le Pôle Boulangerie dégage 65,69 ME de chiffre d'affaires annuel (+0,7%). Le Pôle Eau Minérale recule à 929 kE, soit -35,8% par rapport à 1,44 ME de chiffre d'affaire sur l'exercice 2019-2020. La Holding est sur 386 kE de chiffre d'affaires.

Perspectives

Avec un pôle Professionnels porté par le marché du snacking, un réseau de magasins porté par les ouvertures, et une eau minérale trouvant chaque jour de nouveaux clients, la reconstitution du chiffre d'affaires est établie et progressive.

Le Groupe Poulaillon est confiant en ses capacités à retrouver rapidement ses niveaux de rentabilité d'avant crise alors que des gains de productivité ont été réalisés pendant la pandémie.