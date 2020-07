Poulaillon : confiant dans sa capacité à retrouver son niveau de chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Poulaillon -Groupe familial de boulangerie et de restauration rapide, propriétaire et distributeur des eaux minérales de Velleminfroy- réalise sur 9 mois d'activité de l'exercice 2019-2020 un chiffre d'affaires consolidé de 49,27 millions d'euros (60,59 ME au 30 juin 2019). La baisse sur les 3 premiers trimestres de l'exercice est de -18,7% par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice précédent.

Mesures sanitaires

Les mesures gouvernementales de confinement des populations et de restrictions d'activités, prises en mars et prolongées jusqu'à très récemment, ont contraint le Groupe à prendre les mesures nécessaires pour permettre la continuité de l'exploitation. Le déploiement d'un important plan de prévention est la mesure principale prise par le Groupe, concernant aussi bien la sécurité sanitaire de ses collaborateurs ou clients, que la sécurité alimentaire des produits vendus.

Les principales mesures, toujours en vigueur, sont le renforcement des équipements de protection du personnel (masques, lunettes, gel hydro-alcoolique...), le nettoyage et la désinfection permanente des locaux, l'affichage des mesures barrières indiquées par le Gouvernement ainsi que le pré-tranchage et l'emballage des produits.

Pour les services supports du Groupe, et pour permettre une continuité des services, le Groupe a eu recours au télétravail jusqu'à début juin. Cela a notamment permis de traiter l'ensemble des demandes courantes et exceptionnelles liées à la crise sanitaire.

L'assouplissement des mesures gouvernementales a permis la réouverture des points de vente du Groupe, progressivement dès le 12 mai 2020, avec le maintien de l'activité partielle pour certains magasins. Cela a notamment permis d'amorcer la progressive remontée en puissance du chiffre d'affaires du réseau de magasins. Au 30 juin, seuls deux points de vente n'ont pas rouverts.

Le site de production principal de Wittelsheim (68) n'a plus recours à l'activité partielle, et a quasiment retrouvé sa pleine capacité de production. En revanche, les sites de Saint-Loup-sur-Semouse (70), Saint-Vit (25) et Velleminfroy (70) ont toujours recours à l'activité partielle, ceci permettant d'accompagner progressivement la remontée en puissance de ces sites.

D'un point de vue financier, outre le recours aux Prêts Garantie d'Etat, le Groupe a également entamé des négociations avec ses bailleurs, partenaires bancaires ou crédit bailleurs, qui ont abouti à des gratuités ou des reports d'échéances concernant la période de crise sanitaire. Ceci a permis d'améliorer le résultat d'exploitation, par l'abaissement des frais fixes, et ainsi le résultat financier de l'exercice et de réduire l'impact de la crise sanitaire sur les résultats du Groupe.

Perspectives

Avec une reprise progressive du chiffre d'affaires, le Groupe Poulaillon est optimiste quant à la remontée en puissance de l'ensemble de ses activités au 4e trimestre de l'exercice en cours.