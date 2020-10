Poulaillon : baisse des ventes avec la crise sanitaire sur l'exercice 2019-2020

(Boursier.com) — Pour l'exercice 2019-2020, le chiffre d'affaires consolidé de Poulaillon s'élève 66,78 millions d'euros (81,4 ME un an plus tôt), avec 65,22 ME pour le pôle Boulangerie. Les ventes globales reculent de 18%. Le redéploiement du Groupe permet de constater la reconstitution progressive du chiffre d'affaires, malgré l'impact négatif de la crise sanitaire sur les activités de restauration et de traiteur , explique le management.

Ainsi dans le contexte de la crise sanitaire, plusieurs facteurs expliquent une remontée plus lente du chiffre d'affaires de certains pôles d'activité. Tout d'abord, le recours au télétravail qui est maintenu par de nombreuses entreprises est l'une des causes du redéploiement plus lent du secteur restauration, tout comme les mesures visant à limiter le nombre de places assises.

Outre la restauration, les mesures gouvernementales visant à limiter les rassemblements ont un impact direct et significatif sur le résultat de notre secteur traiteur. Le Groupe reste dans la continuité de la rédaction des deux trimestres précédents.

Point sanitaire

Dès les prémices de la crise sanitaire de coronavirus covid-19 à la mi-mars 2020, le Groupe a pris toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité de ses collaborateurs, de ses clients et plus généralement du Groupe. La fin des mesures de confinement des populations a permis la réouverture de l'ensemble des points de vente. A ce titre, les efforts déployés au cours des deux premiers trimestres de l'année 2020 ont été maintenus et étendus à l'ensemble des magasins et sites de production, suite à leur réouverture.

Tous les collaborateurs disposent toujours des équipements nécessaires pour assurer leur sécurité (masques, lunettes, combinaisons, gel hydro-alcoolique). Les plans de prévention déployés pour la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire de nos clients sont en vigueur et toujours renforcés (nettoyage et désinfection permanente des locaux, séparation monnaie-produits au comptoir, paiement sans contact privilégié etc.).

Perspectives

La reprise du chiffre d'affaires est progressive dans un secteur qui reste certes, de première nécessité, mais aussi axé sur la satisfaction de plaisirs liés aux saveurs et à la gourmandise. Le Groupe Poulaillon se dit confiant quant à la remontée en puissance de ses activités Boulangerie et Eau Minérale.