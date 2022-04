Poulaillon a passé des hausses de prix pour préserver ses marges

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Poulaillon au 1er semestre (période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022) s'élève à 25,44 millions d'euros pour le réseau de magasins (20,68 ME un an plus tôt). Il est en croissance de +23%.

Le chiffre d'affaires total consolidé du groupe Poulaillon est de 42,03 ME, en croissance 31,3%. Le Groupe a quasiment retrouvé son niveau de chiffre d'affaires d'avant Covid.

Perspectives

Le Groupe Poulaillon continue sa remontée en puissance comme en atteste la reprise constante du chiffre d'affaires et sa dynamique de développement. A l'aube d'une sortie progressive de la crise sanitaire, le groupe doit désormais faire preuve d'agilité et de flexibilité face à la hausse du prix des matières premières accentuée par la guerre en Ukraine, notamment pour le blé et l'huile de colza.

Poulaillon est particulièrement prudent sur ce point... Le cours du blé, qui se trouvait autour de 200 Euros la tonne en septembre/octobre dernier, est passé à 403 Euros la tonne le 15 avril. L'impact est analogue pour le tournesol, d'autant plus que la Russie et l'Ukraine exportent 80% du marché du tournesol ce qui est susceptible d'engendrer une pénurie mondiale. Les entreprises se tournent alors vers d'autres huiles de substitution comme le colza et l'huile de palme, ce qui a pour effet de faire grimper automatiquement la demande. Les cours du tournesol et du colza flirtent désormais avec les 1.000 euros la tonne, soit un doublement du cours en près de 6 mois.

Du côté des farines de blé, la donne est plus simple puisque le Groupe utilise uniquement du blé français qui, bien que plus cher, est encore disponible, avec de bonnes réserves de la dernière récolte. La Recherche et Développement du Groupe

étudie d'autres typologies de farines. L'huile de colza entrant dans la fabrication du produit phare de Poulaillon, le groupe n'a pas d'autres choix que d'accepter la hausse des prix, avec en plus des délais de livraison prolongés.

Poulaillon a donc choisi de répercuter les hausses des prix des matières premières sur ses prix de vente, mais "dans une juste mesure", sans dépasser certains seuils psychologiques. Ces hausses qui ont été acceptées par les clients.

Le Groupe Poulaillon entend ainsi préserver ses marges opérationnelles.