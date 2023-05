Poujoulat : vive croissance

(Boursier.com) — Le Groupe Poujoulat a réalisé une vive croissance de son chiffre d'affaires consolidé sur l'exercice 2022/2023 d'environ 33%. Le chiffre d'affaires a dépassé le seuil des 400 millions d'euros, à 402 millions pour être précis. Le groupe a désormais changé d'échelle et conforte sa place de leader européen sur ses marchés. L'atterrissage est supérieur aux attentes et aux prévisions initiales. La croissance a été portée par les prix, en particulier sur le granulé de bois, mais également par une hausse significative des volumes pour les deux branches d'activité.

Pour la branche conduits de cheminée et cheminées industrielles (+20% de CA à 237 ME), "il faut noter une performance remarquable à l'international consolidant les positions du Groupe Poujoulat sur ses marchés européens. Le groupe a su, par ailleurs, absorber cette accélération en maintenant la qualité de service qui le caractérise et la productivité de ses sites industriels", ajoute Poujoulat. Pour la branche bois énergie (+58% à 165 ME), l'offre de biocombustibles haute performance "répond aux exigences réglementaires nouvelles et rencontre une clientèle soucieuse de disposer d'un combustible prêt à l'emploi, disponible sur tout le territoire national". L'exercice a été marqué également par la montée en puissance de nouveaux outils industriels compétitifs.

Malgré la douceur de l'hiver, la demande a été forte. Le contexte énergétique sous tension renforce la compétitivité du bois-énergie et place cette énergie comme "une solution crédible concourant à un mix énergétique plus diversifié et plus résilient". "L'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables, axes prioritaires du groupe, offrent encore beaucoup d'opportunités à l'avenir", selon le management.