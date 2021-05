Poujoulat : une très bonne résistance dans la crise

(Boursier.com) — Malgré une année atypique très chahutée par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, le Groupe Poujoulat affiche un chiffre d'affaires en légère progression au terme de son exercice comptable à 108,3 ME. L'activité a été particulièrement soutenue durant le quatrième trimestre de l'exercice.

Avec une progression de 1,5% sur l'année écoulée, le groupe confirme sa capacité de résilience et a su profiter de la reprise de ses marchés particulièrement durant l'hiver.

Le quatrième trimestre de l'exercice (janvier à mars 2021) a vu le chiffre d'affaires du groupe progresser de 29% par rapport au quatrième trimestre de l'an dernier, certes marqué par une dernière quinzaine de mars impactée par le premier confinement. La branche "conduit de cheminée & cheminées industrielles" a progressé de 22% même si l'activité cheminées industrielles est restée en retrait. La branche " Bois Energie" a connu quant à elle une très forte progression d'activité (+43%).

Frédéric Coirier, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : "Après 6 semaines très perturbées en tout début d'exercice, le groupe a su redémarrer rapidement et efficacement. Cette agilité nous a permis de satisfaire nos clients et d'être au rendez-vous de la reprise de nos marchés. Je tiens à féliciter l'ensemble de nos équipes. Quant aux perspectives pour l'exercice 2021/2022, elles restent bien orientées. Nous serons néanmoins très vigilants à la disponibilité et au prix des matières premières qui est en très forte hausse."

Prochain communiqué le 23 juillet 2021 : Publication des comptes annuels