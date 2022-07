Poujoulat : une rentabilité conforme aux attentes

(Boursier.com) — Le Groupe Poujoulat clôture son exercice comptable avec un chiffre d'affaires de 302,24 millions d'euros (245,2 ME un an plus tôt), après une année marquée par une activité soutenue sur les marchés de la rénovation énergétique. La rentabilité progresse avec un Ebitda de 36,95 ME (24,59 ME au 31 mars 2021). Avec près de 5% de rentabilité, conformément aux objectifs, le groupe retrouve, ainsi, ses niveaux historiques après plusieurs années en deçà.

Le résultat net s'établit à 14,69 ME (6,93 ME au 30 juin 2021).

Le ratio dettes long terme/fonds propres est de 48,1% (57,3% au 31 mars 2021).