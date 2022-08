Poujoulat : un bon 1er trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Groupe Poujoulat au 1er trimestre 2022, soit du 1er avril au 30 juin 2022, est en progression de 33,8% par rapport à la même période de l'exercice 2021/2022. Il s'établit à 69,77 millions d'euros (52,14 ME au 30 juin 2021), confirmant la dynamique des marchés dans un contexte de tension énergétique.

L'inflation des prix des énergies conventionnelles, qui a démarré à l'automne 2021, s'est accélérée avec la montée des tensions géopolitiques. Elle contribue à la dynamique des marchés de la rénovation énergétique et du bois-énergie. Ce phénomène est notable partout en Europe où l'appétence du consommateur pour les solutions alternatives aux énergies fossiles se confirme. Dans ce contexte, la croissance du Groupe Poujoulat s'accélère, portée par l'augmentation substantielle des volumes et par la répercussion des prix d'achats des matières premières.

Pour la branche "métal", la croissance est assez homogène entre l'activité "conduits de cheminée" et l'activité "cheminées industrielles". Cette croissance est également généralisée sur l'ensemble des marchés européens.

Pour la branche "bois-énergie", la progression des ventes est soutenue et correspond à la préparation de la saison de chauffage. Cette croissance aurait pu être encore plus forte. En effet, dans le contexte de tension énergétique, les clients professionnels et particuliers soucieux d'aborder l'hiver prochain avec un stock plus important que les années précédentes ont tendance à anticiper leurs commandes. Face à cette très forte demande, Groupe Poujoulat a fait le choix de lisser les livraisons afin de garantir une disponibilité pendant toute la prochaine saison de chauffage.

Perspectives

D'ores et déjà, le mois de juillet confirme la tendance observée au 1er trimestre de l'exercice (croissance d'environ 30% par rapport à juillet 2021). Les appels répétés des pouvoirs publics à la sobriété énergétique incitent les consommateurs, à remplacer leurs anciens appareils de chauffage et à diversifier leur mix énergétique. Les ventes d'équipements bois-énergie, de pompes à chaleur et de chaudières à très haute performance continuent de bénéficier d'un fort développement en Europe.

Dans ce contexte, Frédéric Coirier, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, commente : "Nous continuons de tabler sur une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 25% pour l'exercice 2022/2023 et nous confirmons notre objectif d'une rentabilité nette d'environ 5%. Cette croissance nous mobilise, bien entendu, sur nos principaux coeurs de métiers mais nous portons, par ailleurs, des ambitions fortes en matière de diversification notamment sur les marchés de la transition écologique et du design".

En séance, l'action Poujoulat gagne 0,57% à 93,5 euros.