Poujoulat : un avertissement, mais des raisons d'y croire !

(Boursier.com) — Touché mais pas coulé ! Si la révision à la baisse de l'objectif annuel de chiffre d'affaires de Poujoulat, le 7 novembre dernier, a été sévèrement sanctionné en Bourse (-13% le jour même), le titre est depuis revenu sur son niveau préalable à l'annonce... Les explications de Frédéric Coirier, le PDG, y sont sans doute pour beaucoup. Il s'emploie à les développer au CIC FORUM by Market Solutions ces 29 et 30 novembre, revenant notamment sur la forte dichotomie entre l'exercice en cours et le précédent et l'effet de base qui en résulte : " Le contexte a radicalement changé entre le début d'année 2022 guidé par la pénurie de matériaux, les tensions sur l'approvisionnement qui ont conduit tous les acheteurs à se précipiter avec à la clef une croissance de 30% des volumes et aujourd'hui, où le paradigme a radicalement changé, notamment avec la hausse des taux d'intérêt et où l'effet de déstockage joue à plein. " Et de confesser avoir sans doute sous-estimé le niveau de stocks : " Nous pensions le redémarrage plus rapide pour le segment de conduits de cheminées. Or, le gros effet de déstockage sur le premier semestre nous a surpris. "

Retour à la normale

Au final, Poujoulat prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel consolidé compris entre 390 et 395 ME contre 430 ME auparavant. Soit un chiffre d'affaires annuel en retrait, contre une progression de 5 à 7% initialement espérée. " Nous devrions finir l'année sur une baisse moins significative qu'au premier semestre, sur le pôle conduits de cheminée. Nous pensons que nous retrouverons une dynamique commerciale au deuxième semestre ", ajoute le dirigeant, confiant dans le retour à la normale à l'oeuvre dans ses métiers.

Au-delà, les fondamentaux de marché du groupe devraient lui être favorables : concernant la partie industrielle, de meilleures marges et des perspectives encourageantes se profilent à terme pour le groupe qui entend profiter des thématiques fortes du moment : décarbonation, réseaux de chaleur, traitement des déchets. Les nécessaires changements de process des industriels en cours de "verdissement" profitent à plein à Poujoulat et ses nouveaux produits lancés lors des 2 ou 3 dernières années dans les cheminées et dont il attend la montée en puissance. De vrais relais de croissance s'annoncent aussi dans la rénovation, par exemple avec le remplacement des chaudières au gaz.

Sur la partie Bois, la chute des prix de 40% environ, explique aussi une partie importante de la révision de l'objectif de chiffre d'affaires. Une chute non compensée par les volumes. Mais là encore, structurellement, le groupe devrait bénéficier d'un contexte favorable à ses solutions : la montée en gamme dans le bois bûches avec des appareils de plus en plus performants, ainsi que l'évolution de la règlementation oriente les consommateurs vers des acteurs comme Poujoulat. Et ce alors que le prix de l'électricité continue de s'envoler et de peser sur les budgets des ménages. Le bois est plus que jamais compétitif, près de 4 fois moins cher que l'électricité...

Une cotation pour la branche "bois" ?

Côté stratégie, les périodes plus difficiles, comme l'actuelle, favorisent généralement les rapprochements et les opportunités existent. " Poujoulat compte bien les saisir dans une industrie encore très fragmentée et très nationale ", annonce son dirigeant sans donner plus de détail en la matière... Se bornant à souligner que le groupe dispose d'un bilan solide avec des fonds propres conséquents et un endettement de long terme de l'ordre de 45% à fin mars 2023. " Nous disposons des capacités pour mobiliser du financement et faire face à des opérations de croissance externe. Sachant que nous avons largement investi dans nos usines ces trois dernières années et que nous pouvons dire aujourd'hui qu'en termes de capacité, le boulot est fait. "

Malgré l'accroc que constitue son récent avertissement, Poujoulat compte bien reprendre au plus vite sa dynamique de croissance, le groupe ayant tout de même doublé de taille lors des trois dernières années. " Il n'est pas impossible que la partie Bois ait besoin de financements complémentaires, si l'accélération des marchés qui sont les siens s'avère telle qu'il faille des capacités supplémentaires. Nous irons les chercher en placement privé, ou via une introduction en Bourse, avec une majorité capitalistique maintenue pour le Groupe Poujoulat ", envisage déjà Frédéric Coirier. A suivre !