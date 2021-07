Poujoulat s'offre Bois Bûche Centre Atlantique

(Boursier.com) — Euro Energies, filiale du groupe Poujoulat, a acquis, le 2 juillet, 100% de la société Bois Bûche Centre Atlantique (BBCA) basée à Villedieu-sur-Indre en région Centre-Val de Loire. Propriété, jusqu'à ce jour, de l'Office national des forêts et de la famille Paillard, cette entreprise, qui compte une dizaine de salariés, produit aujourd'hui près de 30.000 stères de bois de chauffage à usage domestique. Elle est active dans l'exploitation forestière, complémentaire de l'approvisionnement en bois, de son activité de fabrication de bois bûche. Voisine de la société Bois-Factory 36, filiale d'Euro Energies, Bois Bûche Centre Atlantique va compléter la production du groupe en Centre-Val de Loire et permettre de massifier l'approvisionnement du bassin francilien, gros consommateur de bois de qualité, prêt à l'emploi.

La capacité totale de production du groupe Poujoulat atteindra à l'horizon 2023 près de 400.000 stères de bois certifiés NF biocombustibles solides dont plus de 40% fabriqués en Centre-Val de Loire. Soucieux de répondre aux enjeux de transition énergétique et d'amélioration de la qualité de l'air, Poujoulat accélère ses investissements dans sa branche bois énergie pour répondre à la feuille de route gouvernementale pour un chauffage au bois domestique performant. Cette feuille de route souligne le rôle déterminant de la qualité du combustible dans les enjeux de qualité de l'air et plaide pour sa promotion notamment dans les zones urbaines et périurbaines.