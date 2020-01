Poujoulat : résultats intermédiaires en forte amélioration

(Boursier.com) — Poujoulat a nettement amélioré ses indicateurs financiers au premier semestre avec un résultat net qui atteint 619.000 euros contre un déficit de 947.000 euros un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel ressort à 1,91 ME pour un chiffre d'affaires en hausse de 5,8% à 105,15 ME. Toutes les branches du groupe sont en progression en matière de rentabilité. La maîtrise des charges et l'optimisation des process industriels portent leurs fruits, souligne la firme.

Le troisième trimestre de l'exercice, correspondant au début de la saison de chauffage, a par ailleurs permis de confirmer les bons résultats du début d'exercice.

Frédéric Coirier, Président Directeur Général du groupe déclare: "l'exercice 2019-2020 se présente sous de bons auspices. Les résultats du premier semestre sont encourageants et soulignent la capacité d'adaptation du groupe aux fluctuations de ses marchés. Le travail d'optimisation de nos process industriels permettra de dégager une rentabilité en hausse très significative par rapport à l'exercice passé".