Poujoulat : rendez-vous à Granzay Gript

(Boursier.com) — Les actionnaires de Poujoulat sont convoqués en Assemblée générale ordinaire annuelle, le 12 septembre à 14h30, à l'Atrium (Audiorium) au Parc d'Activités Economiques Les Pierrailleuses de Granzay Gript. Cette assemblée se réunit à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de Gestion établi par le Conseil d'Administration incluant le Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise et le Rapport de Gestion du Groupe ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice et rapport sur les comptes consolidés ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes ;

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023, des comptes consolidés et quitus aux Administrateurs ;

- Approbation des charges non déductibles ;

- Affectation du résultat de l'exercice ;

- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées au Code de commerce et approbation des conventions ;

- Fixation du montant annuel de la rémunération des membres du Conseil d'Administration ;

- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond ;

- Questions diverses ;

- Pouvoirs pour l'accomplissement de formalités légales.

L'action Poujoulat est actuellement sur un cours de 26 euros l'acion.