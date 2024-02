Poujoulat : question d'équilibre

(Boursier.com) — Poujoulat perd 0,7% à 14,80 euros ce mercredi, alors que le chiffre d'affaires consolidé du groupe à la fin du troisième trimestre (d'avril à décembre 2023) a reculé de 9,4% par rapport à la même période l'an dernier. Le groupe Poujoulat renforce néanmoins sa position de leader sur ses différents marchés et annonce le lancement d'une nouvelle activité dans la ventilation pour la maison individuelle existante. Les prévisions annoncées pour le troisième trimestre se sont confirmées... Ainsi, le Groupe Poujoulat connait une année de transition après un exercice 2022/2023 exceptionnel.

La baisse d'activité de la branche "conduits de cheminée et cheminées industrielles" a continué sur le troisième trimestre : le mouvement de déstockage chez les clients en France et en Europe s'est poursuivi mais touche à présent à sa fin. Par ailleurs, les ventes d'appareils de chauffage ont été freinées par la douceur des températures. Les changements réglementaires et du cadre de soutien à la rénovation (notamment celui de Ma Prime Renov) ont également rendu les consommateurs plus attentistes.

Concernant la branche "bois énergie", la météo clémente a ralenti la consommation de granulés et engendré la constitution de stocks chez les producteurs alors même que beaucoup de consommateurs avaient anticipé leurs achats avant l'été. Cette suroffre a provoqué une forte chute du prix des granulés de bois (de -30 à -40%).

Dans ce contexte, Euro Energies, maison mère de la branche bois du Groupe, a maintenu ses parts de marchés tout en enregistrant un chiffre d'affaires en baisse sensible sur le troisième trimestre. Néanmoins le chiffres d'affaires est stable sur 9 mois grâce au développement de l'ensemble de la gamme de produits (bois bûches, bûches densifiées et allume-feu).

Perspectives pour le quatrième trimestre 2023/2024 : stabilité des volumes sur l'an dernier

L'activité des conduits de cheminée et cheminées industrielles se redresse. Les ventes sur le mois de janvier, stimulées par les premiers froids, sont proches de celles de l'année dernière. La reprise du cycle saisonnier de vente des appareils de chauffage domestique semble se confirmer même si la visibilité reste faible.

Quant au prix du bois énergie et notamment du granulé de bois, il est plus compétitif que jamais, alors que le tarif de l'électricité a de nouveau augmenté de 10% pour les particuliers le 1er février dernier. Le bois s'affirme ainsi comme l'énergie complémentaire par excellence quel que soit le mode de chauffage principal : les ventes d'appareils de chauffage au bois devraient donc progresser sensiblement dans les mois à venir.

"Nous prévoyons un atterrissage du chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2023/2024 aux alentours de 360 millions d'euros, soit une baisse d'environ 10%. Cette baisse sera essentiellement liée à l'effet prix sur le granulé de bois qui impactera le chiffre d'affaires de la branche bois d'environ 30 millions d'euros sur l'exercice. Les volumes de vente de bois énergie resteront néanmoins en progression. Côté conduits de cheminée et cheminées industrielles, la reprise des ventes plus tardive qu'escomptée n'aura pas permis de rattraper la baisse de chiffre d'affaires des 9 premiers mois" poursuit la direction.

Via une filiale dédiée, le Groupe Poujoulat se lance un nouveau défi et investit dans le marché de la ventilation pour la maison individuelle existante.

Le réseau de ventilation est aujourd'hui le "parent pauvre" du logement alors même qu'il joue un rôle essentiel pour assurer une bonne qualité de l'air intérieure. Une bonne qualité de l'air contribue à la bonne santé des occupants mais aussi à celle du bâtiment lui-même. Elle participe également à la performance énergétique...

Plus les logements sont rénovés, isolés et étanches (ce qui est la tendance actuelle), plus ils doivent être équipés de systèmes de ventilation efficaces, posés et entretenus par des professionnels qualifiés. Or, si les équipements de ventilation (moteurs, bouches...) sont de plus en plus performants, force est de constater que les gaines et réseaux utilisés en maison individuelle pour véhiculer et évacuer l'air vicié sont inadaptés. Ils s'encrassent rapidement et ne peuvent être entretenus correctement. Vitalome se positionne sur le marché en proposant un réseau de ventilation innovant, performant, durable et entretenable.

Les premiers chantiers sont en cours de réalisation...

Portzamparc attend un contact la société pour ajuster ses anticipations avec sans doute des attentes relevées du côté de la branche Métal et abaissées pour le Bois énergies. Au global, le CA annuel devrait ressortir proche des 360 ME. De quoi rester à 'renforcer' sur le dossier en visant un cours de 23,30 euros.