Poujoulat : progression du bénéfice net

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Poujoulat au premier semestre 2020/2021 s'élève à 99,36 millions d'euros selon la norme française 99-02. Il accuse un recul modéré d'environ 6% (à référentiel comparable) malgré un très net ralentissement des marchés lié à la crise sanitaire. Le résultat net est en progression sensible et s'établit à 1,33 ME

Plusieurs facteurs atypiques expliquent en partie cette progression. Tout d'abord, entre mai et septembre 2020, le rattrapage d'activité a été très supérieur à celui escompté. Les charges fixes ont été particulièrement contenues et plusieurs dépenses importantes ont été annulées ou reportées. Les mesures gouvernementales d'urgence (notamment le chômage partiel), en France et en Europe, ont permis de compenser ponctuellement les coûts salariaux de plusieurs sociétés du Groupe. Au-delà de ces éléments exceptionnels, l'organisation interne, la capacité d'adaptation et la réactivité des équipes du Groupe ont permis de tenir un haut niveau de performance industrielle, commerciale et logistique.

Au cours du 3ème trimestre (octobre à décembre 2020), l'activité consolidée a évolué à un rythme comparable à celui observé à fin septembre (soit -6 à -7%). Les mesures de restriction sanitaire ont eu un impact sur l'activité du commerce notamment au mois de novembre. Néanmoins les carnets de commandes se sont renforcés en fin de trimestre. L'activité de la branche Bois Energie a été freinée par la grande douceur des températures.

Pour le 4ème trimestre de l'exercice (janvier à mars 2021), il est difficile d'anticiper les évolutions de la pandémie et ses conséquences, d'autant que les effets de la vaccination ne sont pas attendus avant plusieurs mois.

A l'international, plusieurs des filiales sont déjà impactées par des confinements stricts ou des fortes restrictions. Cependant, le groupe estime que la baisse d'activité des branches conduits de cheminée et cheminées industrielles ne devraient pas s'accentuer. Les marges sont bien maîtrisées mais Poujoulat mesure depuis quelques semaines une remontée assez sensible du prix des matières premières.

Consécutivement à l'accord signé entre l'Union Européenne et le Royaume-Unis, le Brexit n'a pas d'impact significatif sur l'activité outre-manche.

Concernant la banche Bois Energie, l'activité du 4ème trimestre devrait être soutenue par des températures hivernales se situant dans les normales de saison et grâce au succès grandissant du bois bûche haute performance. La nouvelle usine Bois-Factory 70 monte en puissance.

"Compte tenu du caractère atypique du résultat du 1er semestre et du manque de visibilité, et malgré la bonne maitrise des marges et des charges fixes, il est aujourd'hui difficile de communiquer une prévision de résultat annuel fiable", conclut le groupe.