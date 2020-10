Poujoulat pour la première fois sur les écrans de télévision

(Boursier.com) — Après 15 années de sponsoring sportif (Tour de France à la voile, Chamois Niortais, etc.) et 5 années en radio, Cheminées Poujoulat franchit un nouveau cap avec une présence sur le petit écran en parrainage de la météo sur France 2 et France 3. La première campagne TV du leader européen des sorties de toit métalliques et conduits de cheminée est à découvrir à partir du 16 octobre jusqu'au 15 novembre 2020.

Cheminées Poujoulat entend sensibiliser le grand public sur les projets de chauffage, et plus particulièrement sur l'importance du conduit de fumée dans le système de chauffage : "Pas de chauffage performant sans conduit de fumée de qualité" finit la voix off du spot !