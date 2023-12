Poujoulat : plombé !

(Boursier.com) — Poujoulat recule de plus de 4% ce jeudi à 18,25 euros, alors que le chiffre d'affaires du Groupe, au premier semestre 2023/2024, s'est élevé à 175,15 ME, en croissance de 4,1%. Quant au résultat net, il s'est établi à 5,63 ME. Le résultat net du premier semestre 2023/2024 est ressorti en recul par rapport à celui de 2022/2023 (12,66 ME) qui était historiquement élevé (7,5% du chiffre d'affaires). Il est néanmoins en progression par rapport à celui du premier semestre 2021/2022 qui était déjà d'un très bon niveau. Ce résultat est notamment impacté par la hausse des coûts (matières premières, énergie, masse salariale...) et l'absence d'augmentation tarifaire destinée à donner plus de visibilité aux clients.

Portzamparc parle d'un "message positif", même si les prochaines publications resteront en retrait en raison d'un référentiel 2022/23 très fort. De quoi viser un cours de 28,60 euros en restant à 'renforcer' sur le dossier.