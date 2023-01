Poujoulat : le taux de marge nette à 7,5% au S1, vise près de 400 ME de chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Alors que le chiffre d'affaires du 1er semestre a connu une croissance supérieure à 30% à 168,28 ME, liée à une dynamique de marché en France et à l'international, la rentabilité du groupe s'est très nettement améliorée. Le résultat net ressort à 12,66 millions d'euros et atteint 7,5% du chiffre d'affaires contre 3,7% lors du 1er semestre de l'exercice précédent.

"Les perspectives à court terme restent bien orientées. L'activité des mois d'octobre à décembre 2022 en témoigne. La croissance de ces trois mois sera supérieure à celle du premier semestre de l'exercice 2022/2023", commente Poujoulat.

L'exercice en cours devrait se solder par une croissance supérieure à 30%, le chiffre d'affaires consolidés approchant les 400 ME. En matière financière, le Groupe Poujoulat devrait dépasser sensiblement son objectif de rentabilité nette de 5%.