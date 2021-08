Poujoulat : forte croissance au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre (avril à juin) du Groupe Poujoulat est en progression d'environ 60% par rapport à la même période lors de l'exercice 2020/2021 et d'environ 29% par rapport à l'exercice 2019/2020, année plus représentative d'une activité "normale". Le chiffre d'affaires du 1er trimestre ressort ainsi à 52,14 millions d'euros (32,52 ME un an plus tôt).

Perspectives du 1er semestre

Quelles que soient les branches d'activité, les carnets de commandes laissent présager d'un second trimestre dynamique. Cette croissance devrait néanmoins être moins forte qu'au 1er trimestre.

Le point de vigilance principal reste la hausse des matières premières, notamment des aciers, et de facto la sécurisation des approvisionnements. Sur ce sujet, des actions sont d'ores et déjà mises en oeuvre pour en limiter l'impact (design to cost, réduction des chutes, augmentation de la productivité). Néanmoins, des augmentations tarifaires seront nécessaires au cours des prochains mois pour compenser ces hausses de coûts inédites.

"La conjoncture actuelle est bonne. Elle repose sur la volonté des particuliers d'améliorer leur confort, de réduire leurs factures énergétiques et de personnaliser leur intérieur. Concernant l'industrie, les plans de relance viennent soutenir les investissements dans le cadre de la transition énergétique et la baisse des émissions de carbone. A la lumière de ces constats, nous confirmons nos objectifs pour l'exercice 2021/2022 : une croissance de chiffre d'affaires de 10 à 15% et une rentabilité nette supérieure à 3%", commente Frédéric Coirier, Président Directeur Général de Poujoulat.