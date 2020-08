Poujoulat enregistre un rebond d'activité depuis juin

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre de l'exercice 2020/21 a été très impacté par la crise du COVID 19. Il recule de 19,70% à 32,65 ME, ce qui est largement mieux que la moyenne du marché.

En effet suite au confinement strict qui s'est poursuivi jusqu'au 11 mai en France, le marché de la construction et de la rénovation se sont quasiment arrêtés, entrainant une baisse très sensible du chiffre d'affaires de la branche " conduits de cheminée ".

La branche " cheminées industrielles " a été également impactée mais dans une moindre mesure tandis que la branche combustibles bois a poursuivi son activité quasiment normalement.

Le chiffre d'affaires réalisé en France a donc baissé de près de -30% sur le trimestre, à 16,31 ME. A l'inverse les activités à l'international ont progressé de plus de 30%.

"A ce stade, il nous paraît difficile d'établir des prévisions réalistes pour l'ensemble de l'exercice 2020/21. Après un mois de juin dynamique, nous constatons une poursuite de la reprise d'activité sur les mois de juillet et d'août", détaille la société.

"Il est probable que nos marchés connaîtront des hauts et des bas dans les mois à venir. Nous espérons néanmoins confirmer cette reprise d'activité sur l'ensemble du 2ème trimestre de l'exercice. Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2020/21 pourrait donc être en baisse de moins de -10% par rapport à celui du 1er semestre 2019/20", annonce en outre Poujoulat.

La visibilité reste cependant faible, les carnets de commandes sont courts et impliquent une très grande flexibilité, explique encore Poujoulat.