Poujoulat en croissance de 23%

(Boursier.com) — Poujoulat annonce que l'exercice clos au 31 mars 2022 a fait ressortir un chiffre d'affaires consolidé de 302 millions d'euros en progression de 23%. Cette croissance supérieure aux attentes est homogène pour les deux branches d'activité. Elle traduit une dynamique générale en Europe de la rénovation énergétique. Avec la reprise de la construction neuve, après une forte baisse en 2020 liée à la crise sanitaire, et une activité de rénovation énergétique soutenue, le groupe profite d'une bonne dynamique sur l'ensemble de ses marchés européens. La croissance a été portée pour deux tiers par une augmentation des volumes vendus et pour un tiers par la hausse des prix de vente liée à la forte inflation des matières premières. La hausse du prix des énergies fossiles et électriques stimule, en parallèle, le marché des appareils de chauffage au bois (poêles, inserts et chaudières) et des biocombustibles de qualité toujours plus compétitifs.

La période qui s'ouvre reste marquée par de fortes tensions sur les approvisionnements et de fortes hausses des prix des matières et des intrants. Les prix des métaux ont doublé ces derniers mois. De fortes hausses ont aussi impacté les composants et les emballages. En conséquence, le groupe a dû procéder à des adaptations tarifaires nécessaires pour assurer les approvisionnements et préserver ses marges. L'impact direct de la guerre en Ukraine et du confinement en Chine reste limité pour les marchés du groupe mais il génère des tensions supplémentaires sur les approvisionnements et leurs coûts. Le groupe table sur une croissance comparable à celle de l'exercice 2021/2022.