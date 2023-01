Poujoulat : au sommet après les annonces !

(Boursier.com) — Alors que le chiffre d'affaires du 1er semestre a connu une croissance supérieure à 30% à 168,28 ME, liée à une dynamique de marché en France et à l'international, la rentabilité du groupe Poujoulat s'est dans le même temps très nettement améliorée. Le résultat net est ressorti à 12,66 millions d'euros et atteint 7,5% du chiffre d'affaires contre 3,7% lors du 1er semestre de l'exercice précédent.

"Les perspectives à court terme restent bien orientées. L'activité des mois d'octobre à décembre 2022 en témoigne. La croissance de ces trois mois sera supérieure à celle du premier semestre de l'exercice 2022/2023", commente Poujoulat.

L'exercice en cours devrait se solder par une croissance supérieure à 30%, le chiffre d'affaires consolidés approchant les 400 ME. En matière financière, le Groupe Poujoulat devrait dépasser sensiblement son objectif de rentabilité nette de 5%.

"Cette publication impressionnante nous conduit à relever tant nos prévisions annuelles de CA (de 374 ME à 394 ME) que de marge (de 6,5% à 9,1%) en dépit d'hypothèses plus prudentes au S2" commente Portzamparc qui considère que malgré certains vents contraires et éléments d'incertitudes (inflation, baisse de MaPrimeRénov' qui pourrait ralentir la croissance du marché du granulé, ralentissement de la construction neuve, effet de base exigeant, fin des aides pour les chaudières gaz...), le groupe Poujoulat devrait maintenir une trajectoire de croissance en 2023/2024 (CA+10%), portée par le Bois-Energie". Verdict : "Nous maintenons notre recommandation 'Renforcer' et relevons notre TP de 26,2 à 31,2 euros" conclut l'analyste.

Le titre grimpe de près de 8% ce vendredi pour rejoindre les 30 euros, record historique pour la valeur !