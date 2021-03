Poujoulat : au plus haut depuis près de 2 ans

Crédit photo © Poujoulat

(Boursier.com) — Poujoulat monte de 1,2% à 33,60 euros ce vendredi, au plus haut depuis le printemps 2019 en bourse, alors que l'activité du groupe est ressortie en retrait sur les 9 premiers mois de l'exercice de seulement 6,4% à 176,33 ME. L'activité Conduits de cheminée a confirmé son redressement malgré un mois de novembre perturbé par le deuxième confinement et les restrictions sanitaires qui l'accompagnaient...

Le début d'année a été qualifié de "très encourageant" par la direction de Poujoulat qui explique que l'activité construction neuve, malgré la crise sanitaire, résiste bien, tandis que la dynamique des projets de rénovation énergétique est jugée "très bonne". Les ventes de bois énergie sont également très bien orientées. De quoi pousser IDMidcaps a initier la couverture du dossier à l'achat, avec un objectif de cours de 38 euros...