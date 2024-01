Poujoulat : acquisition de Breizh Bois

(Boursier.com) — Euro Energies, division bois énergie du Groupe Poujoulat, a fait l'acquisition, le 22 décembre, de 100% du capital de la société Breizh Bois, située dans le Morbihan. L'objectif de l'opération est "de poursuivre la consolidation de l'activité bois énergie et de ses marques Woodstock et Crépito dans le Grand Ouest". Les actionnaires historiques de Breizh Bois, Monsieur et Madame Annic, et les représentants de la filiale du Groupe Poujoulat, ont signé le protocole de vente, le 22 décembre dernier. Breizh Bois, localisé à Pluvigner dans le Morbihan depuis 1997, est spécialisé dans la fabrication et la distribution de bois-bûches et granulés à haute performance, destinés aux particuliers. La société compte plus de 4.000 clients historiques dans les environs de Vannes, Auray et Lorient. L'acquisition s'inscrit dans la démarche de croissance externe de la filiale Euro Energies et du développement de ses marques Woodstock et Crépito. Pour rappel, depuis juillet 2021, le Groupe Poujoulat a acquis la société Bois Bûches Centre Atlantique, implantée dans l'Indre ainsi que La Bûche Forestière et la SOCCEM, situées dans la Sarthe et, dernièrement, la société Bois Bûches Nord Atlantique en Loire-Atlantique.

Les cessionnaires et l'équipe actuelle de Breizh Bois accompagneront Euro Energies dans le développement du projet de croissance nécessitant un investissement de 3 millions d'euros sur 18 mois. Le site dispose dès à présent de 2.600 m2 de bâtiments sur un terrain de 2 hectares, "ce qui autorise un véritable développement". Les objectifs sont d'augmenter les capacités de production du site à hauteur de 35.000 stères par an et d'accroître l'offre de livraison et de services. Ce nouvel investissement permettra de créer une dizaine d'emplois directs et 25 emplois induits dans la filière bois.