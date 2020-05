Poujoulat a clôturé l'exercice sur une progression d'activité de 4%

Poujoulat a clôturé l'exercice sur une progression d'activité de 4%









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du groupe Poujoulat sur l'exercice clos le 31 mars 2020 a progressé de plus de 4% pour s'établir à 242 millions d'euros. La fin de l'exercice, marquée par la crise sanitaire du COVID 19, a impacté de manière très différente les trois activités du groupe.

L'activité sur le mois d'avril a été fortement impactée par la crise sanitaire mondiale. La baisse du chiffre d'affaires consolidé se situe autour de 55% et est nettement plus marquée en France qu'à l'international. Sur la première quinzaine du mois de mai, le groupe mesure une amélioration sensible avec la levée de la plupart des confinements en Europe et la réouverture des commerces.

Dans ce contexte, des mesures de chômage partiel ont été mises en place. Une demande de Prêt Garanti par l'Etat (PGE) est en cours et a fait l'objet de pré-accords. Le PGE viendra compléter des lignes de crédit d'ores et déjà sécurisées. En tout état de cause, le groupe dispose d'un bilan solide "qui va lui permettre de faire face au choc économique et répondre sereinement à la reprise d'activité à venir", écrit le groupe.

La production dans le secteur de la construction neuve devrait, en effet, connaitre un recul en 2020 de l'ordre de 15 à 20% mais la rénovation énergétique, dans ce contexte, devrait pouvoir soutenir l'activité chauffage.