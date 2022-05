PostNL : warning !

(Boursier.com) — PostNL avertit sur ses résultats. Dans un contexte mondial caractérisé par de fortes pressions inflationnistes, des restrictions sanitaires en Chine et des problèmes continus sur les chaînes d'approvisionnements, la poste néerlandaise abaisse sa prévision de résultat opérationnel 2022. Elle table désormais sur un Ebit normalisé compris entre 170 et 210 millions d'euros contre une précédente fourchette comprise entre 210 et 240 ME. Le free cash-flow est toujours attendu entre 110 et 140 ME. Au premier trimestre, la firme hollandaise a vu son Ebit normalisé fondre de 75% à 33 ME pour des revenus en retrait de 16% à 806 ME. Le free cash-flow a reculé de 67% à 52 ME.