Portzamparc lance la 10e édition de sa conférence annuelle dédiée aux 'Mid & Small Caps'

(Boursier.com) — Portzamparc , filiale de BNP Paribas Banque Privée dédiée à l'accompagnement des investisseurs privés en Bourse et des PME-ETI, annonce la 10e édition de sa conférence annuelle dédiée aux Mid & Small Caps françaises et européennes.

L'événement se tiendra les 20 et 21 juin à l'Etoile Business Center dans le 8e arrondissement de Paris.

Cette année encore, près d'une centaine de PME et ETI cotées sur Euronext seront présentes à l'événement, qui constitue l'un des rendez-vous incontournables pour les dirigeants d'entreprises et les investisseurs institutionnels sur le segment des Mid & Small Caps.

Comme tous les ans, des ateliers seront proposés aux entreprises et aux investisseurs pour faciliter les rencontres. Déclinés sous forme de rendez-vous " Découverte " ou "Expert", ils permettront d'échanger sur l'évolution des marchés, de dresser le bilan de l'année 2023 et d'évoquer les perspectives à venir. Au total, plus de 1.500 rendez-vous seront organisés.

Parmi les sociétés inscrites on retrouvera notamment Afyren, Ateme et Waga Energy, ou encore Groupe Berkem, Lhyfe (prix de l'introduction en bourse Small et Mid Cap 2022), Bénéteau et bien d'autres.

Mardi 21 juin de 12h à 12h45, un débat dédié aux "Nouveaux outils pour réussir son ABB" sera animé par Alexis Janin, Directeur des activités de cotation PME-ETI France - Euronext. Le workshop se déroulera en présence de Nicolas Meunier, Head of Advisory & IR solutions, Euronext Corporate Services, François de Wiljes, Directeur Général France de PrimaryBid et Kader Hidra, CFO chez Hydrogen Refueling Solutions.

A 17h30 Vincent Le Sann, DG Adjoint chez Portzamparc et Nicolas Meunier, Responsable Conseil et Solutions IR lanceront la Bell Ceremony.